W marcu Wołodymyr Zełenski mówił, że ukraińska armia podejmuje aktywne działania na rosyjskiej granicy, by powstrzymać Rosjan przed otwarciem nowego frontu na północy Ukrainy. Ukraińcy twierdzą, że Rosjanie chcą otworzyć nowy front w obwodach charkowskim i sumskim.



Ukraińcy poprawili swoją sytuację na froncie?

Gen. Cavoli przekonywał też, że ukraińska armia zajmuje obecnie korzystne pozycje obronne i poprawia swój potencjał jeśli chodzi o rekrutację i szkolenie nowych żołnierzy, co pozwoli jej wzmocnić linie obronne.



Zdaniem gen. Cavoliego choć jest mało prawdopodobne, by Ukraińcy byli zdolni do dużej ofensywy, która miałaby wyprzeć Rosjan z ich terytorium, to jednak równie mało prawdopodobne jest załamanie ukraińskiej armii i przegranie wojny. - Nie sądzę, że porażka ukraińska jest nieunikniona... Są w znacznie lepszej pozycji, niż byli – ocenił.



Według amerykańskiego generała Ukraińcy rozwiązali część problemów z niewystarczającą liczbą żołnierzy, z jakimi borykali się jesienią 2024 roku. Z kolei Rosjanie doświadczają braków jeśli chodzi o pojazdy opancerzone, brakuje im też żołnierzy. Ukraińców gen. Cavoli pochwalił za to, że przesunęli wielu żołnierzy ze sztabów na front. - Ukraińcy próbują wygrać. A chcą rozpocząć od upewnienia się, że Rosja nie wygra – podsumował.