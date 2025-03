W chwili najazdu Rosji na Ukrainę Biesieda był szefem wydziału FSB odpowiedzialnego za wywiad nad Dnieprem i to on zapewniał, że „Kijów zostanie wzięty w ciągu trzech dni”. Po klęsce Rosjan pod Kijowem rozzłoszczony Władimir Putin wsadził go nawet do aresztu domowego. A teraz posłał do Rijadu.

– Putin stara się nie rozdrażniać Trumpa, odmawiając mu wprost. Ale z drugiej strony istnieje długa droga, po której Putin posuwa się powoli, krok za krokiem, wciąż wynajdując nowe zastrzeżenia i warunki, cofa się, by jak najpóźniej dojść do jakiegoś zawieszenia broni – wyjaśnia kunktatorską taktykę Kremla niezależny rosyjski politolog Iwan Preobrażenski.

– Widać przecież, że nie nastąpiła żadna przerwa (uzgodniona wcześniej) w atakach na obiekty energetyki. Rosja sama nie przestrzega żadnych swoich warunków – dodaje.

Kreml prawdopodobnie uważa, że sytuacja na froncie sprzyja mu, choć na żadnym jego odcinku nie odnosi sukcesów, a na niektórych to Ukraińcy przechwycili inicjatywę. – Rosjanie czują się dość pewnie na froncie. Dlatego jedyny wariant, który zadowala Kreml, to nasza kapitulacja. Ale nie ma żadnych podstaw do niej, myśmy tej wojny nie przegrali – mówi z kolei ukraiński ekspert wojskowy Jewhen Dykij.

Co oznaczałoby zawieszenie broni na Morzu Czarnym?

Obecnie w Rijadzie jedyne, co się wyłoniło z rozmów, to ewentualność zawarcia zawieszenia broni na morzu. Ukraińcy mieliby przestać atakować rosyjską flotę, a Rosjanie – bombardować ukraińskie porty, z których mogłyby korzystać statki handlowe. Byłoby to duże ustępstwo Kijowa, bowiem – sam nie posiadając floty wojennej – zagonił rosyjską flotę do portów, uniemożliwiając jej działanie na pełnym morzu.