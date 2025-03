Jak informuje „Financial Times”, Stany Zjednoczone mają przymierzać się już do podpisania z Ukrainą umowy w sprawie dostępu do surowców mineralnych. Brytyjski dziennik twierdzi, że ma być ona dużo szersza niż ta, której nie podpisano ze względu na kłótnię, do której doszło w lutym między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu.