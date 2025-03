- Minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, od dawna mówi, że nie chodzi o zdobycze terytorialne, ale o nowy ład oraz wycofanie się sił NATO nie tylko z samej Ukrainy, ale obszarów, które Rosja uważa za własny obszar wpływów, w którym – na nieszczęście – i Polska się znajduje - powiedział.

– Putin od zawsze dąży do skłócenia ze sobą poszczególnych krajów, by rozmawiać z nimi z osobna. Nie toleruje UE, bo nie podoba mu się, że mamy siłę. Trudno mi pojąć, dlaczego tak traktuje Europę również Trump – dodał.

Gen. Polko: Rosja wykorzysta zawieszenie broni, by przygotować się do ataku

Administracja Donalda Trumpa liczy na to, że Władimir Putin zgodzi się na wprowadzenie rozejmu. W ocenie byłego dowódcy GROM Rosja wykorzystałaby taki ruch do własnych celów.

– Rosja gra na czas, a ewentualne wprowadzenie zawieszenia broni wykorzysta, by „przegrupować własne siły, dozbroić armię, podejść do kolejnych działań”. Chce wymusić na USA obietnicę, że w czasie rozejmu Ukraina nie będzie w żaden sposób wspierana militarnie. Jak tylko otrzyma to zapewnienie, sam będzie się zbroił ze zdwojoną siłą – wskazał gen. Polko.