Datę rozmowy podał dziennikarzom sam Donald Trump, w czasie rozmowy z przedstawicielami mediów na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One.



Donald Trump mówi: Z Rosją idzie nam dobrze

- Sądzę, że z Rosją idzie nam dobrze. Zobaczymy, czy będziemy mieli coś do ogłoszenia, może we wtorek – powiedział Trump. Zdaniem prezydenta USA jest „bardzo duża szansa” na porozumienie.

- Będę rozmawiał z prezydentem Putinem we wtorek. Wiele udało się zrobić w weekend – zaznaczył prezydent USA. - Będziemy chcieli zobaczyć, czy możemy doprowadzić tę wojnę do końca. Może możemy, może nie możemy, ale sądzę, że mamy na to szansę - mówił też.



Pytany o ewentualne ustępstwa, na które będą musiały pójść strony konfliktu, Trump zapowiedział, że będzie rozmawiał z Putinem o „terytoriach i elektrowniach”. - Wiele z tego zostało już omówione z obiema astronami, Ukrainą i Rosją. Już teraz o tym rozmawiamy, dzieląc określone zasoby – dodał.