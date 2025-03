Wywiad, który przeprowadzili Mario Naufal, Larri Johnson i Andrew Napolitano, ukazał się na stronie internetowej rosyjskiego resortu spraw zagranicznych. Jak zaznacza Reuters, wypowiedź Ławrowa pochodzi z wtorku, ale sama rozmowa została opublikowana w środę.

„Rosja będzie unikać kompromisów, które zagrażałyby życiu ludzi”

Jak mówił Siergiej Ławrow, „w tym konkretnym kryzysie wiemy, co należy zrobić i że nie pójdziemy na kompromis w sposób, który naraziłby na szwank los ludzi”. - Nie chodzi o terytoria, chodzi o ludzi – przekonywał szef rosyjskiego resortu spraw zagranicznych. - Terytoria są ważne tylko dlatego, że żyją na nich ludzie. A ludzie, którzy żyją na terytoriach, które chce odzyskać (Wołodymyr Zełenski), są potomkami tych, którzy przez setki lat budowali Odessę i inne miasta na tych samych ziemiach, którzy budowali porty, drogi, którzy zakładali te ziemie i którzy byli związani z historią tej ziemi – stwierdził.

Ławrow: obecności NATO na Ukrainie Rosja w żadnym wypadku nie zaakceptuje

Szef rosyjskiej dyplomacji powtórzył stanowisko Rosji, że „w żadnym wypadku nie zaakceptuje obecności wojsk NATO w Ukrainie”, nawet jeśli dojdzie do trwałego porozumienia pokojowego. Ławrow powtarzał, że w 1991 roku Rosja uznała Ukrainę za suwerenne państwo pod warunkiem, że Ukraina nie będzie członkiem NATO i zachowa status kraju neutralnego.

Jego zdaniem dokument z 1991 roku „potwierdzał i umacniał” prawa Rosjan i wszystkich innych mniejszości narodowych. Ławrow stwierdził, że to ustalenie „nadal jest w ukraińskiej konstytucji” - choć, jak ocenił - „seria praw, które (Ukraińcy) uchwalili od 2019 r., zakończyła się całkowitym prawnym zakazem języka rosyjskiego w mediach, edukacji, kulturze”. - Nawet w życiu codziennym. Jeśli przyjdziesz do sklepu i poprosisz sprzedawcę o pomoc w języku rosyjskim, może on lub ona powiedzieć ci, żebyś mówił „właściwym” językiem - przekonywał Siergiej Ławrow.