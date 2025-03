Rosja chce zdobyć przyczółek na prawym brzegu Dniepru. Wysyła „samobójcze misje”

Rosyjska armia podejmuje codzienne próby przekroczenia Dniepru w obwodzie chersońskim, co według ukraińskich władz ma na celu umocnienie ich roszczeń terytorialnych. Gubernator obwodu chersońskiego, Ołeksandr Prokudin, twierdzi, że Moskwa dąży do zajęcia przyczółków na zachodnim brzegu rzeki, by w przyszłości móc wysuwać silniejsze argumenty podczas ewentualnych rozmów pokojowych.