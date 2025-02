Były ambasador w Ukrainie: Komuś może zależeć na tym, byśmy uwiarygodnili układ między mocarstwami

Czytaj więcej Publicystyka Bartosz Cichocki: Po likwidacji USAID podnieśmy na Ukrainie porzuconą przez Amerykanów pałeczkę Donald Trump zlikwidował agencję rządową USAID, przez co teraz ucierpi proces akcesyjny Ukrainy do Unii. Zawstydzające i niezrozumiałe jest, że wysiłek dostosowywania się tego kraju do wymagań UE w znakomitym stopniu spoczywał na barkach Amerykanów. Wiele to mówi o zaangażowaniu Brukseli i państw członkowskich w przemiany nad Dnieprem.

Ekipa Donalda Trumpa udowodniła na Bliskim Wschodzie, że potrafi negocjować. Tutaj jednak na stole będą nie tylko linia rozgraniczenia czy prawo Ukrainy do członkostwa w NATO. Elementem negocjacji będą się też nałożone na Rosjan sankcje i rola USA na kontynencie europejskim. Rosji w najmniejszym stopniu zależy na ukraińskich terytoriach, bardziej na kontrolowaniu ukraińskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a pewnie też energetycznej. A najbardziej na ograniczeniu militarnej obecności Stanów Zjednoczonych w Europie – Rosjanie uważają, że mają prawo do wyłącznej strefy swoich wpływów na obszarze posowieckim i do strefy współdecydowania w Europie Środkowej.

Jaką postawę powinna przyjąć Polska?

Musimy się bardzo poważnie zastanowić nad własną rolą w procesie pokojowym. Będzie pokusa walki o obecność przy stole rozmów, co wynika z traumy porozumień zawieranych wcześniej ponad naszymi głowami, ostatnio na forum normandzkim (Niemcy, Francja, Rosja, Ukraina). Komuś może zależeć na tym, byśmy uwiarygodnili nowy układ między mocarstwami – wiadomo przecież, że w tym konflikcie stanęliśmy jednoznacznie po stronie ofiary agresji. Czy jednak warto żyrować układ korzystny dla mocarstw, bo zdejmujący im z barków jeden kłopot, ale już nie tak korzystny dla państw średnich i małych? Powinniśmy być gotowi na wywrócenie stolika, jeśli rozmowy pójdą za daleko. Pytanie, czy odważymy się na to i czy będziemy mieli konieczne do tego siły. To już nie są czasy, w których możemy licytować ponad to, co mamy w ręku: Putin i Trump mówią „sprawdzam”.

Na razie jednak nie mamy powodów do niepokoju, natomiast jasne jest, że stawka rozgrywki jest ogromna. Na szali jest nasza swoboda wyboru kierunków rozwoju gospodarczego i decydowania o własnym bezpieczeństwie. Jesteśmy wprawdzie w NATO i UE, wykorzystaliśmy ostatnie 30 lat, czego nie da się powiedzieć o Ukrainie.