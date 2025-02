Obecnie wiadomo, że Ukraina nie wejdzie do NATO. Dlatego prezydent Zełenski szacuje, że już po zawarciu pokoju (lub zawieszenia broni) kraj będzie potrzebował ok. pół miliona żołnierzy na wypadek kolejnej rosyjskiej agresji. Jej zaopatrzenie miałyby wziąć na siebie USA w zamian za dostęp (nie wiadomo jeszcze, jak sformalizowany) do ukraińskich zasobów rzadkich metali.

Jakie opcje ma Ukraina? Milion żołnierzy albo broń atomowa

Ale amerykańscy eksperci z Council on Foreign Relations sądzą jednak, że Ukraina będzie musiała się sama obronić (bez NATO i jakichkolwiek gwarancji bezpieczeństwa) i będzie potrzebowała „wielowarstwowej obrony terytorialnej”, w której powinna uczestniczyć ponad półmilionowa armia i ok. 450 tys. żołnierzy „rezerwy szybkiego reagowania”.

„Ukraina będzie musiała wydawać rocznie 20–40 mld dol. (na taką obronę – red.), sumy porównywalne do wojskowego budżetu Izraela czy Korei Południowej” – pisze Michael O’Hanlon, sugerując jednocześnie, że ciężar ten spadnie głównie na kraje europejskie. „Będzie to tańsze (dla Europy) niż to, co musiałaby wydać na obronę przed Rosją, gdyby Ukraina została pokonana” – dodaje. Nie wiadomo więc, po co Ukraina miałaby oddawać USA swoje zasoby rzadkich metali, skoro wydatki obronne miałyby finansować europejskie państwa. Przy tym Amerykanie przyznają, że utrzymanie przez Ukrainę milionowej armii „będzie trudne z przyczyn demograficznych”.

Prezydent Zełenski zaś ocenił, że tańszą i skuteczniejszą byłaby broń atomowa. Kijów posiadał taką do 1994 roku, gdy oddał ją Rosji w zamian za gwarancje integralności terytorialnej od USA, W. Brytanii i właśnie Kremla.

– Bądźmy uczciwi, wiemy, że to się nie stanie – powiedział o oddaniu Ukrainie broni atomowej gen. Keith Kellogg.