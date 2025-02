Czy wojsko Kim Dzong Una umie strzelać?

Ale Dykyj wskazał na intrygującą rzecz. Tuż po przybyciu do Rosji wszyscy Koreańczycy „zostali przepuszczeni przez dwutygodniowy Kurs Młodego Żołnierza, taki, jaki rosyjska armia urządza swoim poborowym, którzy dopiero trafili do wojska i nie mają pojęcia o niczym”. – Tak, jakby broń trzymali w ręku tylko na przysiędze. A przecież są to podobno żołnierze oddziałów specjalnych, po co im kurs poborowych? – dziwił się.

Na polu walki okazało się, że „konsternację wywołują u nich drony, jakby nigdy o nich nie słyszeli i nie rozumieli, że to śmiertelne niebezpieczeństwo”, mówi kolejny ukraiński żołnierz spod Kurska. Za to nie poddają się, co potwierdzają wszyscy walczący. „Kładą granat koło głowy i wysadzają się” – pisze w internecie jeden z nich.

„Wydaje się, że rosyjska strategia walki doprowadza do problemów z siłą żywą w oddziałach, to zaś z kolei prowadzi do użycia Koreańczyków. A to ma posmak desperacji. (…) Kreml balansuje na cienkiej linie, ogłaszając oficjalnie wojskowe zdobycze, gdy ogromne straty mogą nagle poderwać jego społeczne zaufanie” – podsumowuje amerykański ekspert John Erath.