Gen. Waldemar Skrzypczak: Dlaczego nie skierować 7 Brygady Obrony Wybrzeża na Gotlandię?

Generał Waldemar Skrzypczak, zapytany przez serwis fronda.pl o możliwość wysłania polskich wojsk na Ukrainę, wyraził zdecydowane wątpliwości co do realności takiego scenariusza, pytając „w jakim charakterze” nasza armia miałaby się tam znaleźć. – Po pierwsze, jeśli polskie wojsko ma pojechać za granicę na jakąkolwiek misję, to musi być zgoda parlamentu i Prezydenta RP. To nie jest tak, że to mogłaby być jednoosobowa decyzja na przykład Donalda Tuska – zwrócił uwagę.



Były dowódca Wojsk Lądowych podkreślił, że obecnie Polska nie jest stroną konfliktu. – Ja osobiście nie widzę takiej możliwości – stwierdził, wskazując, że brak jest warunków politycznych i prawnych, takich jak rezolucja ONZ, które mogłyby uzasadniać taki ruch. Wspomniał również, że polskie wojsko mogłoby być ewentualnie zaangażowane w ograniczony sposób, na przykład w roli szkoleniowej, lecz nie w działania bojowe.

W rozmowie pojawił się także wątek rosyjskich ataków na Ukrainę oraz reakcji polskich sił powietrznych. Generał zauważył, że działania Moskwy są rutynowe. – Moskwa wykonuje uderzenia na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, a Ukraińcy już się tym oswoili. My w efekcie za każdym razem też już rutynowo podrywamy nasze myśliwce – ocenił.