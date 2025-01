Izraelski rząd rozpoczyna zatwierdzanie porozumienia z Hamasem

W piątek lub sobotę porozumienie ma zatwierdzić izraelski rząd w pełnym składzie. Jeśli tak się stanie, porozumienie o zawieszeniu broni wejdzie w życie w niedzielę.



Mimo wynegocjowania porozumienia o zawieszeniu broni, izraelskie lotnictwo w czwartek nadal atakowało cele w Strefie Gazy. Według władz palestyńskich tego dnia na terenie enklawy, w izraelskich nalotach, zginęło co najmniej 86 osób.



Izraelski gabinet bezpieczeństwa miał zatwierdzić porozumienie w czwartek, ale ostatecznie do tego nie doszło, o co strona izraelska oskarżyła Hamas. Jednak w piątek nad ranem kancelaria premiera Netanjahu poinformowała, że wkrótce dojdzie do przyjęcia porozumienia przez izraelski rząd.



„Premier Beniamin Netanjahu został poinformowany przez zespół negocjatorów, że porozumienie zostało osiągnięte ws. umowy dotyczącej uwolnienia zakładników” - głosi komunikat kancelarii Netanjahu. Z komunikatu wynika, że w piątek porozumienie zatwierdzi gabinet bezpieczeństwa (wąskie grono członków rządu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju), a następnie odbędzie się posiedzenie rządu w pełnym składzie, który zatwierdzi porozumienie. Nie jest jasne czy rząd w pełnym składzie spotka się jeszcze w piątek, czy w sobotę.