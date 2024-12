Rosyjski generał zginął w zamachu bombowym. FSB: Podejrzanego zwerbowały ukraińskie służby (WIDEO)

Kim jest podejrzany ws. zabójstwa Igora Kiriłłowa?

Podejrzany o zabójstwo Rosjanina miał przybyć do Moskwy na polecenie ukraińskich służb specjalnych oraz – jak czytamy w oświadczeniu FSB – „otrzymać improwizowany ładunek wybuchowy o dużej mocy, który umieścił na hulajnodze elektrycznej, zaparkowanej przy wejściu do domu Kiriłłowa”. „Aby monitorować miejsce zamieszkania wojskowego, mężczyzna wynajął samochód na zasadzie car-sharingu i zainstalował w nim kamerę Wi-Fi, której obraz na żywo był transmitowany do organizatorów w mieście Dniepr (Ukraina)” – czytamy.

Według FSB, po otrzymaniu sygnału, że Kiriłłow opuścił mieszkanie, ładunek został „zdalnie zdetonowany”. „

Zatrzymany został przekazany Komitetowi Śledczemu Federacji Rosyjskiej "w celu udokumentowania jego nielegalnej działalności w ramach sprawy karnej wszczętej na podstawie części 2 artykułu 205 (akt terrorystyczny), części 2 artykułu 105 (zabójstwo), części 1 artykułu 222.1 (nielegalne przechowywanie materiałów wybuchowych lub urządzeń wybuchowych), części 3 artykułu 223.1 (nielegalna produkcja materiałów wybuchowych lub urządzeń wybuchowych) Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej” – poinformowała FSB, zaznaczając, że za całość popełnionych przestępstw mężczyźnie „grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności”. „Pracownicy ukraińskich służb specjalnych zaangażowani w organizację zamachu terrorystycznego zostaną odnalezieni i poniosą zasłużoną karę” – dodano.

Komunikat w sprawie wydało także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji. Jak poinformowano, podejrzany został zatrzymany w miejscowości Czernoje w rejonie Bałaszychy w obwodzie moskiewskim, a następnie przekazany organom śledczym.