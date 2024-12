Pozostaje idea międzynarodowej misji gwarantującej przebieg linii frontu. Rozmowy w tej sprawie nie ustają. Tylko w tym tygodniu minister obrony Włoch oświadczył, że jego kraj mógłby wziąć udział w tym przedsięwzięciu, a jego holenderski kolega nie wykluczył, że i jego kraj dołączy do tej inicjatywy, nawet jeśli nie będzie tu jednomyślności krajów UE.

Wszyscy coraz bardziej zdają sobie sprawę z rysującego się wyboru: albo misja rozjemcza, albo wojna bez końca w Ukrainie.

Bo też do urzeczywistnienia tych planów pozostaje jeszcze długa droga. Putin musi zostać zmuszony do zgody na podobną misję w umowie pokojowej, jaką podpisze z Kijowem. To oznaczałoby kres rosyjskich planów imperialnych, więc bez obaw o upadek Putinowskiego reżimu Moskwa takiego kroku nie zrobi.

Albo misja rozjemcza, albo wojna bez końca na Ukrainie

Do ustalenia pozostają też uwarunkowania takiej misji. Muszą w niej wziąć udział mocarstwa atomowe: Francja i Wielka Brytania, a przede wszystkim Ameryka. Prezydent Finlandii uważa, że konieczna jest zgoda Rady Bezpieczeństwa ONZ, a więc także Chin. Otwarta pozostaje rola w takim projekcie Unii i NATO. Jest jasne, że gros ciężaru finansowego misji weźmie na siebie Europa, ale według jakiego klucza?

Czytaj więcej Polityka Macron chce z Polską ratować Ukrainę Prezydent Francji przylatuje w czwartek do Warszawy, by omówić plan europejskiej misji rozjemczej, która pozwoliłaby zachować ukraińską suwerenność w ramach ewentualnego porozumienia Trump-Putin.

Dlatego w obliczu wyborów do Bundestagu przed deklaracjami w tej sprawie wstrzymuje się przyszły kanclerz Friedrich Merz. Z kolei Donald Tusk pytany o udział w misji Polski mówi, że „na razie” nie ma takich planów. Jego ugrupowanie też czekają wybory: prezydenckie.