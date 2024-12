Te ostatnie rozbudowywali do ostatniej chwili, przede wszystkim w prowincji Kuneitra graniczącej z Izraelem. W ostatnich miesiącach powstało tam podobno do dziesięciu rosyjskich posterunków do obserwacji sąsiedniego kraju i obecnie nie wiadomo, co się z nimi stało.

Cofnęli się za to z północy i wschodu, gdzie poszczególne jednostki rosyjskie nadzorowały głównie różne zakłady przemysłowe czy wieże wydobywcze ropy naftowej należące do rosyjskich biznesmenów lub generałów.

Generalski biznes w Syrii

Dla rosyjskiej generalicji Syria bowiem była miejscem, „gdzie robili kariery” oraz pieniądze. „Słyszałem, że jeśli ktoś jest tak głupi, że nie można go postawić nawet na czele jakiejś wojskowej akademii, bo sparaliżuje jej pracę, to wysyłano go do tego kurortu (do Syrii) żeby czymś tam podowodził, z dala od oczu szefostwa” – wyjaśniał przyczyny rosyjskiego zaskoczenia i krachu w Syrii imperialny bloger Aleksandr Kartawych.

Na miejscu generałowie – nawet najgłupsi – szybko przejmowali jakiś biznes, najchętniej część pól naftowych. Nikt nie myślał o wojnie, która według nich już się skończyła. „Klęska Asada była jego własną zasługą, nasi generałowie co najwyżej dorzucili do niej kopiejkę” – sądzi inny „imperialista”.

Odwrót do Afryki

Teraz rosyjskie wojska wycofują się, ale nie do Rosji. – Te siły nie mogłyby znacząco wpłynąć na przebieg wojny w Ukrainie. Większość rosyjskich wojsk w Syrii to fachowcy od lotnictwa, obrony przeciwlotniczej i pododdziały inżynieryjne kiepsko przystosowane do potrzeb tutejszego frontu. W dodatku miały ogromne problemy z ewakuacją swojego wyposażenia – mówi ukraiński ekspert Juryj Bohdanow.

„Nasz personel zaczął przygotowania do ewakuacji samolotów (z bazy w Humeimim). Ponieważ w Syrii zostało nam tylko jedno lotnisko, można sądzić że wyjeżdżać będą do Rosji. Albo do Afryki” – twierdzi rosyjski bloger wojskowy Fighterbomber. Wcześniej przy libijskim wybrzeżu pojawiły się rosyjskie okręty, prawdopodobnie z bazy w Tartus.