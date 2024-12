Generał Skrzypczak: Putin nie siądzie do rozmów, dopóki nie odzyska obwodu kurskiego

Putin deklaruje gotowość do rozpoczęcia rozmów pokojowych, ale na jego warunkach

Wymiana terenów jest – zdaniem byłego dowódcy Wojsk Lądowych – bardzo wątpliwa, ponieważ prezydent Rosji Władimir Putin nie będzie chciał do tego dopuścić. – Nie siądzie do stołu, dopóki nie będzie na wygranej pozycji – mówi generał Skrzypczak. – Putin deklaruje gotowość do rozpoczęcia rozmów pokojowych, ale na jego warunkach. To przede wszystkim oderwanie wschodniej Ukrainy na stałe i przyłączenie jej do Rosji. Co prawda Ukraińcy liczą na to, że odzyskają te ziemie, ale na pewno nie stanie się to w najbliższej przyszłości – ocenia generał.