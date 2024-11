Rosyjski MSZ za to przestrzegł, że każdy kraj, który zgodzi się na użycie swej broni do uderzeń w głąb Rosji, automatycznie znajdzie się w stanie wojny z Rosją. Nie wyjaśnił jednak, o jakie terytorium chodzi: w granicach z 1991 roku czy wraz z okupowanymi częściami Ukrainy.

Część ekspertów wskazuje, że użycie Koreańczyków na terenie Rosji „właściwej” (w obwodzie kurskim) jest świadomym zabiegiem Władimira Putina. Formalnie umożliwia mu wykorzystanie odpowiednich zapisów traktatu z Pjongjangiem o wzajemnej obronie, stwarzając dyplomatyczne problemy Zachodowi – właśnie z powodu zaangażowania ich w Rosji, a nie na okupowanych terenach.

Jednocześnie daje Putinowi przewagę wojskową, bo pozwala na rozpoczęcie kontrataku w obwodzie kurskim bez osłabiania swych wojsk na froncie w Ukrainie.

Jednostki koreańskie – szacowane na 10–11 tys. żołnierzy – stanowią jedną piątą tamtejszego rosyjskiego zgrupowania. Ukraińscy eksperci podejrzewają, że ta liczba będzie stała – Pjongjang będzie prowadził rotację swych żołnierzy, część odsyłając do domu (z tych, co przeżyją), dosyłając nowych, by utrzymać ich liczbę. W ten sposób jak największa ilość żołnierzy Kima zdobędzie doświadczenie na prawdziwej wojnie, a to jest jeden z powodów, dla których ich tam wysłano.