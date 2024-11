Gen. Waldemar Skrzypczak: Ukraińska propaganda mnoży żołnierzy z Korei Północnej jak grzyby po deszczu

– Korea Północna nie ma takich czołgów, BWP-ów (bojowych wozów piechoty – red.), czy haubic – tłumaczył generał. – Skąd więc u nich nagle umiejętność do posługiwania się tym sprzętem? Tego nie rozumiem – przyznał Skrzypczak, zastrzegając, że żołnierze z Korei Północnej mogliby być „tymi, którzy mają tam być mięsem armatnim i wyposażono ich w plecak, łopatkę saperską i kałasznikowa”. – W tych więc kategoriach, w których my rozpatrujemy to wojsko, to nie ma ono żadnej wartości, a jest tylko i wyłącznie mięsem armatnim – przekonywał.

Po co Korea Północna wysłała żołnierzy do Rosji? Generał: To wojsko nie przedstawia żadnej wartości bojowej

– Nie mnóżmy tych żołnierzy do niebotycznej wielkości, bo moim zdaniem Korea Północna nie ma takiej możliwości, żeby tylu żołnierzy wysłać na front, nawet chociażby dlatego, że cały czas grożą Korei Południowej wojną. Jakiś kontyngent na pewno wysłali, ale to wojsko, moim zdaniem, nie przedstawia sobą żadnej wartości bojowej i nie jest żadnym zagrożeniem dla armii ukraińskiej. Ukraińcy się z nimi szybko rozprawią – przewidywał gen. Skrzypczak.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Korea Północna wystrzeliła pocisk międzykontynentalny. Przeleciał 300 km Korea Północna przeprowadziła w czwartek próbę rakietową w czasie której wystrzelony przez nią pocisk międzykontynentalny pokonał rekordową odległość.

W czwartek proukraiński kanał ExileNova na Telegramie opublikował nagranie przedstawiające ciężko rannego północnokoreańskiego żołnierza – rzekomo jedynego ocalałego z 40-osobowej jednostki, która miała zostać rozbita przez Ukraińców w obwodzie kurskim. Nie jest jasne, czy nagranie jest autentyczne, choć według południowokoreańskich mediów mężczyzna na filmie mówi z wyraźnym północnokoreańskim akcentem.