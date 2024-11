Orbán: zwycięstwo Trumpa zmusi Europę do przemyślenia kwestii wsparcia dla Ukrainy

Orbán sprzeciwia się pomocy wojskowej dla Ukrainy. Jasno dał do zrozumienia, że ​​jego zdaniem Donald Trump podziela jego poglądy i byłby skłonny negocjować pokojowe rozwiązanie dla Ukrainy. - My (w Europie) musimy zdać sobie sprawę, że jeśli w Ameryce będzie prezydent opowiadający się za pokojem – w co nie tylko wierzę, ale także tak odczytuję liczby – jeśli to, czego oczekujemy, wydarzy się i Ameryka stanie się propokojowa, to Europa nie może pozostać prowojenna – dodał.

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, premier Węgier wielokrotnie sprzeciwiał się pomocy wojskowej i finansowej Brukseli dla Kijowa – przypomina agencja.

Kwestia Ukrainy „wysoko na liście priorytetów” spotkania w Budapeszcie

Orbán powiedział też, że kwestia Ukrainy znajdzie się wysoko na liście priorytetów spotkania europejskich przywódców w Budapeszcie w nadchodzącym tygodniu.

Europa jest zaniepokojona tym, jak wynik wyborów w USA wpłynie na wojnę na Ukrainie i bezpieczeństwo kontynentu – zauważa Reuters. Dodaje, że wypowiedzi Viktora Orbána, sprzeciw wobec pomocy Ukrainie i bliskie związki z Rosją wielokrotnie budziły sprzeciw w Brukseli.