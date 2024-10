Zełenski krytykuje Polskę w sprawie przekazania myśliwców. „Znaleźli inny powód”

Zełenski: Polska znalazła inny powód, by nie przekazać myśliwców

Zełenski poinformował, że konsultował się w tej sprawie z ówczesnym sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Wynikiem tych rozmów miało być wprowadzenie przez NATO „misji policyjnych”.

- Misja policyjna oznacza samoloty NATO. Naprawdę chcieliśmy dostać MiG-i z Polski, ale nie mogli nam ich dać, ponieważ nie mieli wystarczającej liczby własnych, więc uzgodniliśmy z NATO, że przydzielą im misję policyjną. To tak jak nasi przyjaciele z krajów bałtyckich – nie mają własnych samolotów, więc są misje, które chronią ich niebo. Zgodziliśmy się na to, a potem co, czy Polska dała nam samoloty? Nie. Czy był inny powód? Tak - powiedział. Zełenski podkreślił, że „jest w tej sprawie wiele szczegółów, o których nie można mówić publicznie”.

Ukraina apeluje o przekazanie myśliwców MiG-29. Rząd priorytetowo traktuje bezpieczeństwo Polski

W lipcu premier Donald Tusk deklarował, że Polska jest w stanie przekazać polskie myśliwce MiG-29 Ukrainie, pod warunkiem, że sojusznicy z NATO okażą gotowość, aby zastąpić je innymi maszynami. W sierpniu głos w tej sprawie zabrał szef MON. – Rząd polski, zarówno nasz rząd, jak i rząd poprzedników, przekazał wielomiliardowe donacje sprzętu na Ukrainę. To wszystko, co byliśmy w stanie przekazać. Wiem, że Ukraina potrzebuje wielu rodzajów broni, ale nasi partnerzy z Ukrainy muszą też zrozumieć, że państwo polskie musi zachować swoje zdolności. I to jest dla mnie jako ministra obrony priorytet – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.



– Dopiero po otrzymaniu nowych samolotów będzie można inaczej dysponować starymi samolotami, jak MiGi-29, które obecnie wciąż wykorzystywane są m.in. do misji chroniących polską przestrzeń powietrzną. Wtedy będziemy podejmować decyzje – dodał.