Generał Waldemar Skrzypczak: Władimira Putina czeka jedynie sąd ostateczny

– Na „zaplecze” Rosjan są wysyłani agenci, którzy tropią morderców czy dowódców tych morderców, a więc tych, którzy wydają rozkazy. Ale są to incydentalne przypadki – skomentował gen. Skrzypczak. Dodał, że dokumentowanie zbrodni armii Putina nie jest łatwym zadaniem. Wiele takich działań, niestety nie zostanie rozliczonych nigdy.

Nie ma systemu, który by gwarantował 100 proc. skuteczności w zakresie rozliczenia tych morderców gen. Waldemar Skrzypczak

— Tak jak zbrodnie armii hitlerowskiej nie zostały wszystkie udokumentowane i rozliczone, tak nie będą niestety udokumentowane i rozliczone wszystkie zbrodnie armii rosyjskiej. Te, które się uda rozliczyć, to się rozliczy. Tych dowódców, których uda się złapać i skazać, to się ukarze, ale reszta się ukryje, tak jak po II wojnie światowej ukrywali się Niemcy. Nie ma systemu, który by gwarantował 100 proc. skuteczności w zakresie rozliczenia tych morderców — stwierdził.

Dla Putina nie ma innego sądu niż sąd ostateczny

Zauważył też, że Rosjanie nie przestrzegają żadnych konwencji międzynarodowych w tym zakresie. Jego zdaniem barbarzyństwo armii Putina powinno być bardziej nagłaśniane w organach międzynarodowych.

Czasem mówi się o wymianach jeńców i Rosjanie czasem ich biorą, bo chcą ich wymienić na swoich. Dlatego też może niektórym Ukraińcom darują życie, w nadziei na to, że uda się ich wymienić na rosyjskich żołnierzy gen. Waldemar Skrzypczak

– W naszym myśleniu schwytany żołnierz przeciwnika jest jeńcem. Dla Rosjan to nie ma znaczenia, bo oni nie przestrzegają konwencji. Zabijają jeńców. Czasem mówi się o wymianach jeńców i Rosjanie czasem ich biorą, bo chcą ich wymienić na swoich. Dlatego też może niektórym Ukraińcom darują życie, w nadziei na to, że uda się ich wymienić na rosyjskich żołnierzy – powiedział. — Ale generalnie w ich filozofii jeniec, który ma prawa wynikające z konwencji międzynarodowych, nie interesuje Rosjan. To są generalnie mordercy, ludzie wyjęci spod prawa i dziwić się tylko należy, że do tej pory jeszcze takie organizacje jak ONZ nie zajęły stanowiska w tej kwestii, że na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ nie pokazuje się zdjęć z mordów na bezbronnych żołnierzach. Uważam, że powinno to być pokazywane, ale ONZ milczy – dodał.