Dmitrij Pieskow podkreślił, że dialog „nigdy nie będzie prosty", jednak ”każda wojna kończy się przy stole negocjacyjnym, kończy się pokojem”. - Słyszymy słowa, które płyną z Berlina, słowa kanclerza Scholza o gotowości do podjęcia dialogu. To ważne słowa, bo do niedawna Niemcy należały do ​​tych krajów kolektywnego Zachodu, które całkowicie wykluczały jakiekolwiek kontakty z Putinem – zaznaczył rzecznik Kremla.

Pieskow podkreślił, że Władimir Putin „wielokrotnie potwierdzał, że jest otwarty na komunikację”. - Najważniejsze dla nas jest rozwiązanie naszych obaw, dotyczących bezpieczeństwa, czyli właściwie to, co proponowano zrobić przed specjalną operacją wojskową, a co odrzucono – mówił Pieskow. Według niego ani Niemcy, ani inne kraje zachodnie nie nawiązały dotychczas kontaktów z Rosją.

Olaf Scholz „rozważał”, wreszcie zdecydował o rozmowie z Władimirem Putinem

Na początku października świat obiegła wieść o tym, że Olaf Scholz „rozważa” rozmowę z Władimirem Putinem na temat "sprawiedliwego pokoju" na Ukrainie. W połowie miesiąca o swoim zamiarze poinformował Bundestag.