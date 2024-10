Wojna w Ukrainie – Klęska, zwycięstwo czy przerwa w walce?

To one zresztą omal nie doprowadziły tydzień temu do katastrofy w samym Wuhłedarze, co teraz dopiero wychodzi na jaw. Część żołnierzy skierowana na pomoc obrońcom odmówiła walki i zdezerterowała z frontu. Ich zrozpaczony dowódca zastrzelił się wprost w okopach, pozbawione osłony oddziały cofające się z miasta musiały porzucić część rannych.

Części oddziałów cały czas brakuje ciężkiej broni

Wszystko to źle świadczy o stanie ukraińskiej armii broniącej Donbasu. Analitycy podliczają co prawda, że w ciągu dwóch miesięcy Rosjanie zdobyli tylko 700 km2 w obwodzie donieckim, ale by zapanować nad całym jego terenem, muszą jeszcze podbić 14 razy więcej. Ale jeśli stan obrońców jest tak zły, może dojść do „efektu śnieżnej kuli” i będą oni cofać się coraz szybciej. Oby w sposób zorganizowany.

Jedna z brygad broniących Selidowego (w pobliżu Pokrowska) ma na przykład tylko jedną armatę

Nie wiadomo, jak można poprawić tę sytuację. Na pewno części oddziałów cały czas brakuje ciężkiej broni (artylerii, wozów bojowych, nie mówiąc o czołgach) i to wpływa na morale żołnierzy, prawie bezbronnych wobec rosyjskich ataków. Jedna z brygad broniących Selidowego (w pobliżu Pokrowska) ma na przykład tylko jedną armatę.

Symboliczna pomoc Zachodu dla Ukrainy

A pomoc utknęła gdzieś u sojuszników. Kijów cały czas skarży się, że około połowy obiecanych dostaw nadal nie dojechało i nie widać, by w najbliższym czasie to się stało.

Niewiele tu pomogłoby najbliższe spotkanie Grupy Ramstein (wspierającej Ukrainę), które właśnie odwołano, bo nikt z Zachodu nie wybierał się na nie z zapewnieniem szybkiego dostarczenia broni. Miało jedynie zaświadczyć o nieustającym, politycznym wsparciu Ukrainy, ale takimi oświadczeniami nie da się powstrzymać rosyjskich czołgów.