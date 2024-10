Wojna na Ukrainie. Pada kolejna forteca w Donbasie

Broniąca się tu 72. brygada formalnie liczyła 2 tys. żołnierzy, ale nie wiadomo, ilu ich zostało po wszystkich zajadłych walkach oraz częściowej ewakuacji zarządzonej w zeszłym tygodniu. Ponieważ Rosjanie przebili się też na północny wschód od Wuhłedaru, ostatnie dwie drogi na zachód są już pod stałym ostrzałem. Rosyjskie oddziały dzieli tylko 3 km, z miasteczka nie można już wywieźć rannych ani wycofać obrońców. Sytuacja jest krytyczna.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Budżet Ukrainy uzależniony od przelewów z Zachodu Ukraiński rząd przygotował przyszłoroczny budżet. Niemal w połowie jest uzależniony od przelewów z Zachodu. – I nawet o te pieniądze będziemy musieli jeszcze powalczyć – mówi „Rzeczpospolitej” ukraiński ekonomista.

Podbicie Wuhłedaru będzie dużym sukcesem Rosjan

– Dają o sobie znać pomyłki w organizacji operacji obronnej – powiedział ukraiński ekspert Władisław Sielezniow.

Ukraińskie dowództwo w ostatniej chwili odwołało z Wuhłedaru dowódcę 72. brygady, co nie dodało animuszu jego żołnierzom.

Ewentualne wzięcie do niewoli znacznej liczby obrońców byłoby dużym sukcesem Rosjan. Ponadto podbicie Wuhłedaru zmusi Ukraińców do cofnięcia swych pozycji na zachód i północny zachód. To pozwoli okupantom uruchomić linię kolejową z Doniecka na południe, dotychczas znajdowała się w zasięgu ukraińskiej artylerii.

Miejscowy sukces Rosji, bez wielkich konsekwencji

Ale niewiele ponad to. Obrońcy cofną się ok. 9 km na północny zachód, do miejscowości Bohojawłenka, i wszystko zacznie się od początku. Cały front w tym rejonie, na południowy zachód i zachód od Doniecka, nie został zagrożony, gdyż w pozostałych miejscach obrońcy utrzymują pozycje. Mimo to część ukraińskich ekspertów pesymistycznie twierdzi, że może się jednak posypać.