W poniedziałek minister obrony Izraela, Jo'aw Gallant, informował lokalne władze w północnym Izraelu, że kolejna faza operacji na granicy południowej Libanu „rozpocznie się wkrótce”. Celem działań ma być umożliwienie powrotu do swoich domów Izraelczyków, którzy musieli uciekać z pogranicza przez ostrzał Hezbollahu. Hezbollah ostrzeliwuje granicę Izraela od 8 października 2023 roku, w akcie solidarności z walczącym z izraelską armią w Strefie Gazy Hamasem.



CNN, powołując się na przedstawicieli władz Izraela podaje, że izraelska operacja lądowa w południowym Libanie będzie miała ograniczony zasięg, a jej celem nie jest „długoterminowa okupacja” libańskiego pogranicza. Nie podają jednak jak długo mają trwać działania na terytorium Libanu.



Izrael zbombardował obóz dla palestyńskich uchodźców w Libanie

Wejście izraelskich żołnierzy do Libanu oznacza kolejną eskalację w konflikcie na Bliskim Wschodzie, który wybuchł 7 października 2023 roku, gdy Izrael został niespodziewanie zaatakowany przez Hamas. W odpowiedzi izraelska armia rozpoczęła operację odwetową w Strefie Gazy. W ataku Hamasu na Izrael zginęło ok. 1 200 osób, a ok. 250 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy. W izraelskiej operacji odwetowej – jak podaje strona palestyńska – zginęło ok. 41 300 osób, a niemal wszyscy mieszkańcy Strefy Gazy (2,3 mln osób) musieli uciekać ze swoich domów.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Lider Hamasu w Libanie zginął w izraelskim ataku Palestyńska grupa Hamas poinformowała, że jej przywódca w Libanie, Fateh Sherif Abu el-Amin, zginął w poniedziałek w przeprowadzonym przez Izrael ataku. Inna palestyńska organizacja przekazała, że w Bejrucie zginęli trzej jej liderzy.

Według źródeł palestyńskich we wtorek nad ranem Izrael zbombardował obóz dla uchodźców w pobliżu miasta Sydon. Celem ataku miał być Mounir Maqdah, dowódca libańskiego oddziału skrzydła wojskowego palestyńskiego Fatahu, Brygad Męczenników Al-Aksa. Miał być to pierwszy atak na największy w Libanie obóz dla uchodźców z Palestyny od 8 października 2023 roku.