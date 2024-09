Czytaj więcej Konflikty zbrojne Gen. Waldemar Skrzypczak: Rosjanie przejmują inicjatywę strategiczną na wojnie z Ukrainą Mimo sankcji politycznych i gospodarczych Rosja ma potencjał, który pozwala jej uzyskiwać strategiczną przewagę na wojnie z Ukrainą – uważa gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, wskazując, że służy to Moskwie do dwóch celów.

Małe grupy piechoty zamiast kolumn pancernych

Za to pomiędzy tymi dwoma miejscowościami Rosjanie cały czas próbują obchodzić ukraińskie pozycje w okolicy Kurachowa. Również dalej na południe, koło Wuhłedaru, gdzie atakujący znaleźli słabiej zaminowane miejsca w liniach obrony i tamtędy próbują się posuwać.

Rosjanie przestali atakować kolumnami pancernymi, a nawet wspierać szturmy czołgami. Zaczęli stosować taktykę najemników z Grupy Wagnera. – Próbują atakować małymi grupami piechoty i koncentrują się w dopiero w zdobytych punktach – opowiada jeden z ukraińskich żołnierzy broniących Selidowo, 15 km na południe od Pokrowska.

Obrońcom trudniej jest wykryć i powstrzymać takie ataki, szczególnie jeśli Rosjanie podejmują je w nocy, nim dotrą w pobliże ukraińskich okopów.

Rosyjska armia nie zważa na straty

– Niektórzy rosyjscy żołnierze, których złapaliśmy do niewoli, zostali zmobilizowani w połowie sierpnia. Dość szybko pognano ich do ataku, przeszli tylko bardzo podstawowe przeszkolenie. Ale jeśli atakują masą, to my to odczuwamy – mówi jeden z oficerów z Selidowa.

– Ilu ich tutaj leży! Nie rozumiem, jak to możliwe, że ich krewni nie podnoszą alarmu. Nie rozumieją, że coś jest nie tak? – mówi ukraiński żołnierz z tej miejscowości o rosyjskich stratach.