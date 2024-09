Chodzi o pojazdy ZFB-05. To transportery opancerzone produkowane przez firmę Shaanxi Baoji Special Vehicles Co. Głównym odbiorcą tych pojazdów są chińskie wojska lądowe i siły policyjne, ale transportery te trafiają też na eksport – głównie do krajów Afryki, ale również do Ameryki Południowej i państw Azji.



Rosjanie pozyskali chińskie pojazdy opancerzone z jednego z państw Afryki?

Chiny zaprzeczają, jakoby sprzedały tego typu pojazdy Rosji, ale nie można wykluczyć, że Rosja pozyskała je od jednego z afrykańskich odbiorców – transportery ZFB-05 trafiły m.in. do Czadu i Nigru, z którymi Rosja utrzymuje dobre relacje.



Röpcke nie pisze, gdzie dokładnie Rosjanie mieli użyć transporterów, ale jego ostatnia relacja z Ukrainy, opublikowana przez „Bild”, pochodzi z miejscowości Kurachowe w obwodzie donieckim.