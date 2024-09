Prezydent Iranu: Izrael chce wciągnąć nas w wojnę

Po niemal roku wojny w Strefie Gazy Izrael przesuwa punkt ciężkości prowadzonych działań zbrojnych na północ. Celem wojny jest teraz doprowadzenie do tego, by mieszkańcy północnego Izraela, ostrzeliwanego od 8 października przez Hezbollah, mogli wrócić do swoich domów.



Poniedziałek miał być najkrwawszym dniem w Libanie od czasu wojny domowej z lat 1975-1990.



Przedstawiciel Departamentu Stanu USA oświadczył, że Amerykanie sprzeciwiają się eskalacji konfliktu między Izraelem a Hezbollahem. USA mają podjąć konsultacje z sojusznikami w sprawie działań mających przeciwdziałać rozszerzeniu się wojny na Bliskim Wschodzie.



Izrael przekonuje, że zintensyfikowanie ataków na południowy Liban ma na celu zmuszenie Hezbollah do zgodzenia się na znalezienie dyplomatycznego rozwiązania konfliktu.



W poniedziałek wieczorem Izrael uderzył na południowe przedmieścia Bejrutu, biorąc na cel wysokiego rangą przywódcę Hezbollahu, Alego Karakiego, który jednak miał wyjść cało z ataku. W uderzeniu miał jednak zginąć jeden z dowódców Hamasu, Mahmoud al Nader.