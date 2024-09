W ubiegłym tygodniu w Libanie doszło do serii eksplozji pagerów i radiotelefonów używanych przez bojowników Hezbollahu, co miało być efektem tajnej operacji izraelskiego Mosadu. Izrael rozpoczął też intensywne bombardowania Libanu, co wzbudza obawy o to, że wojna w Strefie Gazy rozszerzy się również na ten kraj. Izrael przerzucił dodatkowe siły na granicę z Libanem, a minister obrony Izrael, Jo'aw Gallant, mówił o rozpoczęciu nowego etapu wojny.