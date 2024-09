- Na wały jest totalny zakaz wejścia. I to kontrolujemy. Zrobiliśmy takie patrole, które wyłączyły wały z turystyki. Tam nie ma ludzi. Uruchomiłam w mieście takich sześć obszarów, które są stale kontrolowane przez zorganizowane zespoły. Co godzinę dostajemy raporty na ten temat co dzieje się na wałach - mówi nam Beata Kulczycka, prezydent Nowej Soli. Miasto przygotowuje się na falę kulminacyjną na Odrze.