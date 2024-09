Dwa indyjskie źródła rządowe i dwa źródła w tamtejszym przemyśle obronnym podają, że z Indii pochodzi tylko niewielki odsetek amunicji używanej przez Ukrainę - w grę może wchodzić poniżej 1 procenta całości amunicji sprowadzonej przez Ukrainę od początku wojny. Reuters nie jest w stanie określić, czy amunicja ta została odsprzedana Ukrainie przez europejskich odbiorców, czy też przekazana jej bezpłatnie.



6 mld Tyle (w dolarach) ma być wart eksport indyjskiego przemysłu zbrojeniowego do 2029 roku

Które państwa Europy wysyłają na Ukrainę amunicję z Indii?

Wśród państw, które przekazują Ukrainie amunicję z Indii, są Włochy i Czechy – twierdzą źródła Reutera. Czesi są autorem inicjatywy, by amunicję artyleryjską kalibru 155 mm dla Ukrainy pozyskiwać w państwach trzecich, w związku ze zbyt niskimi możliwościami produkcyjnymi państw UE w tym zakresie.



Źródło w indyjskich władzach twierdzi, że New Delhi monitoruje sytuację, jeśli chodzi o amunicję z Indii trafiającą na Ukrainę, ale jak dotąd New Delhi nie podjęło żadnych kroków, by zahamować napływ indyjskiej amunicji z Europy na Ukrainę.



Agencja Reutera zauważa, że Indie utrzymują dobre relacje zarówno z USA, jak i z Rosją. Ponadto – jako jeden z największych importerów broni – mają postrzegać przedłużającą się wojnę w Europie jako szansę dla swojego przemysłu zbrojeniowego. 30 sierpnia minister obrony Indii, Rajnath Singh mówił, że w ostatnim roku fiskalnym eksport indyjskiego przemysłu obronnego przekroczył 2,5 mld dolarów, a Delhi chce, by do 2029 roku wartość ta wzrosła do ok. 6 mld.