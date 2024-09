Dziennikarze Reutera zapoznali się ze zdjęciami z Ukrainy na których widać szczątki dronów nowego typu.



Samuel Bendett z amerykańskiego think tanku Centrum na rzecz Nowego Amerykańskiego Bezpieczeństwa w Waszyngtonie (Center for a New American Security) stwierdził, że jeśli doniesienia te się potwierdzą i Rosjanie naprawdę produkują drony-kamikadze w oparciu o chińską technologię, oznaczałoby to, że Moskwa przestała być zależna, jeśli chodzi o broń tego typu, od Iranu, który od 2022 roku przekazuje Rosjanom drony Shahed.



Drony-kamikadze są wykorzystywane przez Rosję do kombinowanych ataków powietrznych, by związać ukraińską obronę przeciwlotniczą i zmuszać ją do zużywania zapasów pocisków, co ma umożliwić przeniknięcie przez obronę przeciwlotniczą pocisków manewrujących.



MSZ Chin, w odpowiedzi na pytanie agencji Reutera o produkcję przez Rosję dronów przy użyciu chińskich technologii zapewniło, że Pekin „ściśle kontroluje eksport produktów, które mogą mieć wojskowe zastosowanie".