Zachodni eksperci – jak pisze Reuters – uważnie słuchają wypowiedzi Karaganowa, ponieważ są one wskaźnikiem tego, co władze Rosji myślą na temat polityki zagranicznej, obronnej i nuklearnej.



Rosyjski politolog: Uderzenie atomowe nie musi prowadzić do atomowego Armagedonu

Od ponad roku Karaganow apeluje o zmiany w doktrynie atomowej Rosji. Niedawno Kreml poinformował, że podda tę doktrynę rewizji. Obecnie Rosja może używać broni atomowej jedynie w sytuacji, gdy zagrożona jest integralność terytorialna lub suwerenność kraju, przy czym w takiej sytuacji możliwe jest użycie przez Rosję broni atomowej nawet wtedy, gdy atak na Rosję przeprowadzany jest przy użyciu broni konwencjonalnej.



Zdaniem Karaganowa doktryna w obecnej formie jest samobójcza i nieodpowiedzialna, ponieważ nie odstrasza w wystarczająco wrogów Rosji. Ci ostatni – jak argumentuje politolog – są przekonani, że niemal w żadnych okolicznościach Rosja nie użyje broni atomowej.



Czas ogłosić, że mamy prawo zareagować na zmasowane uderzenie na nasze terytorium uderzeniem atomowym. To dotyczy także zajęcia naszego terytorium Siergiej Karaganow

Politolog przekonuje, że przy obecnej doktrynie Rosja zmierza do katastrofy, ponieważ naraża się na „wykrwawienie się na polu walki i wyczerpanie gospodarcze”, co może prowadzić „nawet do upadku” kraju.