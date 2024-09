BBC w swoim reportażu z Pokrowska, miasta w obwodzie donieckim, które jest obecnie celem rosyjskiej ofensywy, podkreśla, że jeśli Rosjanie zajmą to miasto, wówczas przetną jedną z głównych dróg zaopatrzenia w regionie. Może to zmusić Ukraińców do wycofania się z Czasiw Jaru, a linia frontu zbliży się do Kramatorska. To z kolei może oznaczać, że Ukraińcy stracą cały obwód doniecki. Dotarcie do administracyjnych granic obwodu donieckiego, który został nielegalnie anektowany przez Rosję jesienią 2022 roku, jest jednym z głównych celów działań wojennych Rosji na Ukrainie.



Ofensywa na Pokrowsk: Nacierający Rosjanie mają przewagę 10 do 1?

Ofensywa Ukrainy w obwodzie kurskim miała na celu m.in. odciągnięcie części sił z frontu w rejonie Pokrowska – ale Ukraińcy przyznają, że tego celu nie udało się zrealizować. Rosjanie przerzucili do obwodu kurskiego przede wszystkim siły z frontu południowego, a także m.in. z obwodu królewieckiego. Tymczasem na pokrowskim odcinku frontu Rosjanie – jak podaje Dobriak – mają dysponować przewagą liczebną 10 do 1.



Tak wyglądała sytuacja na froncie w 928 dniu wojny PAP

W niedzielę Rosjanie mieli zająć wieś Nowohrodiwka, znajdującą się 10 km od Pokrowska. Kijów nie potwierdza tych doniesień, ale BBC, powołując się na swoje źródła informuje, że Ukraińcy wycofali się z tej miejscowości.



Obecnie trwa ewakuacja cywilów z Pokrowska. W czasie jednego z ostatnich ataków Rosjanie uszkodzili podstację energetyczną w mieście pozbawiając prądu połowę jego mieszkańców. Rosyjski ostrzał zakłócił też dostawy bieżącej wody.