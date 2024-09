Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 927 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 6 na 7 września, po ataku drona na obwód woroneski w Rosji, doszło do ewakuacji kilku miejscowości.

ISW w swojej najnowszej analizie odnotowuje wypowiedź sekretarza obrony USA, Lloyda Austina, który stwierdził, iż żaden rodzaj broni nie doprowadzi do korzystnego dla Ukrainy przełomu w wojnie i że umożliwienie ukraińskiej armii przeprowadzania uderzeń na cele w głębi Rosji przy użyciu amerykańskich pocisków precyzyjnych dalekiego zasięgu ATACMS nie miałoby strategicznego znaczenia.



Think tank: W zasięgu ATACMS jest 208 obiektów wojskowych w Rosji, które nie są w zasięgu HIMARS-ów

Think tank podkreśla, że wypowiedź sekretarza obrony „ignoruje to, jak systemy uzbrojenia i towarzyszące im zasady użycia, wpływają na możliwości ukraińskiej (armii) i że zmiana w zakresie takich możliwości może zmieniać przebieg wojen”.



Jak czytamy w analizie ISW zachodnia pomoc wojskowa „pozostaje kluczowa dla zdolności Ukrainy do obrony”, a „stwierdzenie Austina ignoruje to, że zdolność Ukrainy do przeprowadzania głębokich ataków jest niezbędne, by zakłócić funkcjonowanie rosyjskich tyłów”.