Bezsensowna zemsta Kremla

Kreml wydał rozkaz swej propagandzie, by jak najbardziej bagatelizowała walki w obwodzie kurskim. Sam Władimir Putin publicznie nazywa je „wydarzeniami”. W ciągu miesiąca od rozpoczęcia ataku rosyjska armia – prawdopodobnie na jego rozkaz – mściła się na Ukrainie ze wszystkich sił. Właśnie w sierpniu Rosjanie dokonali największych nalotów na ukraińskie miasta. Ostatnio zaś zbombardowali dzielnice mieszkaniowe Lwowa.

Nie wiadomo, na co liczył Putin, bo przecież nie na odciągnięcie zasobów ukraińskiej armii na obronę powietrzną - to po prostu niemożliwe. Może na to, że po tak zmasowanych atakach Kijów przyjmie rosyjskie warunki.

Putin i Ławrow znów chcą negocjacji pokojowych

Nic takiego się nie stało, prezydent Zełenski przyjął jeszcze twardszą linię postępowania. W miesiąc więc po rozpoczęciu ukraińskiego ataku, po raz pierwszy od długiego czasu to rosyjski lider powiedział: „nigdy nie odmawialiśmy negocjacji”. Tuż po nim powtórzył to jego minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

Znów przypuszczenie – to spadek popularności zmusił Putina do powrotu do takiej retoryki. Cały obecny reżim rządzący Rosją trzyma się na osobistej popularności jego przywódcy. A Kreml bez wątpienia dysponuje znacznie prawdziwszymi wynikami badań nastrojów społecznych, niż te, które są publikowane.