W tunelu, który odkryto w Rafah, w Strefie Gazy, znaleziono ciała sześciorga zakładników. Strona izraelska podaje, że zostali oni zamordowani przez Hamas na krótko przed operacją izraelskiej armii.



Beniamin Netanjahu przekonuje: By izraelscy zakładnicy odzyskali wolność, trzeba wywierać presję na Hamas

Ciała znaleziono kilometr od miejsca, w którym tydzień temu znaleziono innego zakładnika, 52-letniego Kaida Farhana al-Alkadiego - jemu udało się uciec Hamasowi. Od momentu odbicia tego zakładnika izraelska armia zaczęła uważnie sprawdzać ten teren, co - jak twierdzi Izrael - mogło skłonić Hamas do przeprowadzenia egzekucji zakładników.



Jak zmieniała się liczba ofiar w Strefie Gazy PAP

Od momentu śmierci zakładników w Izraelu rośnie presja na premiera tego kraju, Beniamina Netanjahu, by zgodził się on na zawieszenie broni z Hamasem, którego elementem ma być uwolnienie pozostałych przy życiu zakładników, których Hamas wziął do niewoli 7 października (chodzi nawet o ponad 100 osób).



Netanjahu przekonuje jednak, że tylko stała presja na Hamas może doprowadzić do uwolnienia zakładników, a ustępstwa wobec tej organizacji – jak twierdzi – będą sygnałem, że Hamas „powinien zabijać kolejnych zakładników”.



W ataku Hamasu na Izrael z 7 października zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela, a ponad 250 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy. W operacji odwetowej Izraela zginęło ponad 40 tys. osób w większości, jak twierdzi strona palestyńska, kobiet i dzieci. Większość z 2,3 mln mieszkańców Strefy Gazy musiało uciekać ze swoich domów.