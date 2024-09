Mer Lwowa pokazuje zdjęcie rodziny. "Po nocnym ataku żyje tylko mężczyzna"

Ministerstwo Obrony Rosji potwierdziło w środę, że doszło do ataku na Lwów. Z komunikatu resortu wynika jednak, że doszło do „ataku rosyjskich Sił Powietrznych przeprowadzonym przy użyciu broni precyzyjnej dalekiego zasięgu, w tym pocisków hipersonicznych Kindżał i uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych na przedsiębiorstwa przemysłu obronnego we Lwowie”. Rosja twierdzi, że zaatakowała obiekty, w których „produkowane są i naprawianie elektroniczne podzespoły do samolotów i broni rakietowej”.