Podobnego zdania jest gen. Roman Polko, który ocenił, że w Polsce „mamy przestarzały system rozpoznania”. – Dlatego podnoszone są pary dyżurne samolotów, żeby z powietrza prowadzić to rozpoznanie, ponieważ stacje naziemne nie potrafią wychwytywać nisko lecących celów. W tej sytuacji widać, że nawet jeżeli technika poszła do przodu, to w Polsce wciąż jest z tym coś do zrobienia – stwierdził.

Gen. Roman Polko: Rosyjskie drony? Nasze radary nie dają sobie z tym rady

Zdaniem byłego dowódcy GROM-u władze powinny zwrócić się w tej sprawie o pomoc do partnerów z NATO. – Skoro nasze radary nie dają sobie z tym rady, no to chyba trzeba o tym powiedzieć opinii publicznej uczciwie, a nie ściemniać, że śledziliśmy sytuację, byliśmy gotowi, ale nawet nie wiemy, czy to od nas wyleciało. Trzeba powiedzieć, że mamy deficyty – zaapelował.



Domniemany dron, który miał pojawić się nad Polską, to kolejny przypadek naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty. 16 grudnia 2022 r. rosyjska rakieta spadła w okolicach Zamościa koło Bydgoszczy, a została odnaleziona dopiero na wiosnę następnego roku. 29 grudnia 2023 r. ok. godz. 7 doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Dowódca operacyjny podał wtedy, że „rakieta, obiekt, który przebywał w polskiej przestrzeni powietrznej, przebywał niecałe trzy minuty na terytorium Polski i opuścił przestrzeń powietrzną po tych trzech minutach”. Obiekt wleciał nad Polskę na odległość ok. 40 km od granicy. Do kolejnego incydentu doszło 24 marca 2024 r., gdy w polskiej przestrzeni powietrznej rakieta przebywała przez 39 sekund i zawróciła w kierunku Ukrainy. Doszło do tego w okolicach Oserdowa w województwie lubelskim.