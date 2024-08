- Mówiliśmy, że Ukraińcy mogą wykorzystać amerykańską pomoc w zakresie bezpieczeństwa, aby bronić się przed atakami transgranicznymi, innymi słowy ogniem przeciwpancernym. Ale jeśli chodzi o ataki dalekiego zasięgu, głębokie ataki na Rosję, nasza polityka się nie zmieniła — powiedział rzecznik prasowy Pentagonu, generał dywizji Pat Ryder.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Starmer i Scholz jednym głosem. Ukraińcy wciąż bez zgody na atakowanie celów w Rosji Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedzieli w środę, że ich kraje nie podjęły żadnych nowych decyzji w sprawie ograniczeń dotyczących użycia broni przekazanej Ukrainie do ataków na cele w Rosji.

Ukraina ma jedynie ograniczoną liczbę pocisków dalekiego zasięgu dostarczonych przez USA, a Waszyngton jasno dał do ​​zrozumienia, że ​​Kijów nie powinien spodziewać się kolejnej znaczącej dostawy ATACMS ze względu na ograniczoną ich liczbę w amerykańskich zapasach i długi czas produkcji broni.

Generał Ryder zauważył, że Ukraina wykorzystała swoje istniejące zapasy ATACMS do atakowania cennych rosyjskich aktywów na okupowanym Krymie, w tym obrony powietrznej, składów amunicji i lotnisk. Cały Półwysep Krymski znajduje się w zasięgu ATACMS, co czyni go głównym obszarem do użycia wyprodukowanych w USA pocisków.

Rzecznik Pentagonu: Cele w Rosji poza zasięgiem ATACMS

Przed spotkaniem sekretarza obrony Lloyda Austina z Umerowem, rzecznik Pentagonu stwierdził, że wiele cennych dla Ukrainy celów w Rosji znajduje się poza zasięgiem ATACMS. Wojsko rosyjskie wycofało swoje cenne zasoby wojskowe daleko od linii frontu, w tym samoloty wystrzeliwujące bomby kierowane, które sieją spustoszenie w ukraińskich miastach, jak w piątek w Charkowie. Bomba kierowana uderzyła w blok mieszkalny i plac zabaw. Dotychczas wiadomo o 7 ofiarach śmiertelnych, prawie 100 osób jest rannych w tym około 20 ciężko.