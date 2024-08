Sędziowie podobnie jak każdy z nas mają swoje poglądy. Jednak w wypadku sędziów błędem jest ich publiczne ujawnianie. Przekonała się o tym amerykańska arbiter orzekająca w haskim trybunale, w sprawie Rinat Amchetow kontra Rosja. To Rosjanie wyłapali jej pro ukraiński wpis na portalu społecznościowym i doprowadzili do usunięcia sędzi. Pomimo to szanse Achmetowa na wygranie z Rosją są duże.