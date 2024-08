- Gdyby to był błąd, to po godzinie by wiedzieli, że doszło do wielkiej wpadki, za co się przeprasza i będzie próba naprawienia tego. Jako obywatel tracę zaufanie do tego, że żyję w bezpiecznym państwie - powiedział prof. Włodzimierz Wróbel komentując w RMF24 decyzję kontrasygnatę Donalda Tuska ws. wyznaczenia neosędziego na przewodniczącego zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.