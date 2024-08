Premier Indii Narendra Modi w Kijowie. Gen. Roman Polko: Kluczowa wizyta

Polko podkreślił jednak, że lekceważenie wizyty Modiego w Kijowie i samych Indii to błąd. – Potencjał przemysłowy, broń atomowa... To jest państwo, które jest bardzo często w naszym regionie niedoceniane. (...) To jest znacząca wizyta. Jeżeli ktoś z polityków nie dostrzega znaczenia Indii, no to jest w dużym błędzie – stwierdził w rozmowie z „Faktem”.



– Mam nadzieję, że prezydent Zełenski przekona premiera Indii do tego, żeby jednak przynajmniej zachować neutralność, a już na pewno nie wspierać samej Rosji – dodał generał. – Jest to kluczowa wizyta, jest to bardzo ważna wizyta – zwrócił uwagę.



Jeszcze w 2021 roku Indie kupowały od Rosji ropę za nieco ponad 5 mld dolarów. Jednak w zeszłym roku ta wartość skoczyła przeszło dziesięciokrotnie, do 54 mld dolarów. Putin zaproponował Modiemu surowiec po barterowych cenach (podobnie jak węgiel czy nawozy sztuczne), a ten na tym skorzystał. W ten sposób Indie stały się głównym źródłem finansowania rosyjskiego wysiłku wojennego, przez co zachodnie sankcje gospodarcze nałożone na Moskwę zasadniczo spełzły na niczym. Władze w New Delhi nigdy też nie zdobyły się na potępienia rosyjskiej inwazji i nigdy nie domagały się przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy, choć po inwazji w lutym 2022 roku ograniczyły zakup rosyjskiej broni