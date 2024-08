Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 911 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosyjski rząd chce skierować dodatkowe środki na pomoc mieszkańcom obwodu kurskiego, w którym trwa ukraińska ofensywa.

Źródła w rosyjskim rządzie poinformowały niezależny portal Meduza, że ​​Kreml próbuje przekonać społeczeństwo, aby zaakceptowało ograniczoną obecność Ukrainy w obwodzie kurskim jako „nową normalność” i zbagatelizowało znaczenie inwazji.

Źródła, na które powołuje się portal, zauważyły, że Kreml stosuje propagandowe chwyty, aby zachęcić Rosjan do czekania, aż siły rosyjskie odzyskają te terytoria po „nieuniknionej” porażce Ukrainy we wschodniej Ukrainie. Władze w Moskwie próbują tłumić obawy Rosjan dotyczące obwodu kurskiego, bombardując opinię publiczną informacjami o akcjach pomocy humanitarnej, skierowanych do poszkodowanych mieszkańców obwodu kurskiego.

Moskwa nie odwołuje wyborów. Chce uspokoić mieszkańców obwodu kurskiego