Gen. Mykoła Ołeszczuk informując o zniszczeniu mostu w obwodzie kurskim opublikował nagranie, na którym widać eksplozję na moście i zawalenie się jego części. Reuters zaznacza, że nie jest w stanie zweryfikować autentyczności tego materiału. Gen. Ołeszczuk zapewnia, że „dzięki precyzyjnym atakom powietrznym lotnictwo Ukraińskich Sił Powietrznych pozbawia wroga możliwości logistycznych”.



Ukraińska ofensywa w obwodzie kurskim (stan na 18 sierpnia) PAP

Według analizy Reutera most pokazany na nagraniu opublikowanym przez gen. Ołeszczuka znajduje się we wsi Zwannoje w obwodzie kurskim. Reuters nie jest w stanie określić, kiedy sporządzone zostało nagranie.



O ataku ukraińskim na most we wsi Zwannoje informują niektórzy rosyjscy blogerzy wojskowi – można o nim przeczytać np. na kanale War Gonzo w serwisie Telegram. Bloger wojskowy Rybar podaje z kolei, że most został „poważnie uszkodzony”, ale „nie zawalił się” i nadal mogą korzystać z niego piesi oraz – w niektórych przypadkach – lekkie pojazdy.



Nasza operacja w obwodzie kurskim nadal zadaje straty rosyjskiej armii i rosyjskiemu państwu, ich przemysłowi obronnemu i ich gospodarce Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

W piątek pojawiła się informacja o pierwszym moście na rzece Sejm, który został zaatakowany przez Ukraińców.