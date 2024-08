Źródło w rządzie Wielkiej Brytanii twierdzi, że wysłana do Waszyngtonu ponad miesiąc temu prośba o zezwolenie użycia przez Ukrainę rakiet Storm Shadow do ataku na cele w Rosji wciąż oczekuje na odpowiedź. "To jest broń brytyjska i powinniśmy mieć odwagę, aby zdecydować, jak można jej użyć” – napisał Boris Johnson.