Ukraińcy wysadzili most w obwodzie kurskim. Trwa ofensywa Sił Zbrojnych Ukrainy w Rosji

Tymczasem p.o. gubernator obwodu kurskiego Aleksiej Smirnow poinformował, że w wyniku ataku przeprowadzonego przez Siły Zbrojne Ukrainy zniszczony został most drogowy na rzece Sejm w rejonie głuszkowskim obwodu kurskiego. "Jestem w kontakcie z władzami lokalnymi. Sztab operacyjny również kontynuuje prace, a na ich podstawie zostaną opublikowane odpowiednie decyzje" - oświadczył.

Według niepotwierdzonych informacji publikowanych przez rosyjskich blogerów w serwisie Telegram, Ukraińcy zniszczyli most w obwodzie kurskim za pomocą pocisków HIMARS. Do uderzenia miało dojść ok. godz. 17:00. Według tych źródeł, most był elementem trasy wykorzystywanej do zaopatrywania rosyjskich wojsk oraz do ewakuacji miejscowej ludności cywilnej. W czwartek władze ogłosiły ewakuację miejscowości Głuszkowo nad rzeką Sejm.

Rosyjscy żołnierze strzelają w kierunku ukraińskich pozycji z armaty przeciwpancernej, lokalizacja nieujawniona. Kadr z nagrania opublikowanego przez Ministerstwo Obrony Rosji PAP/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT

Ewakuacja w obwodzie biełgorodzkim

W piątek gubernator sąsiadującego z obwodem kurskim obwodu biełgorodzkiego, Wiaczesław Gładkow, poinformował że z powodu trwających ukraińskich ataków ewakuowani zostaną mieszkańcy pięciu wsi w regionie. Dodał, że wstęp na omawiane tereny będzie wzbroniony. "Od 19 sierpnia zamykamy wjazd na teren pięciu osiedli w regionie, przesiedlając mieszkańców i pomagając w transporcie mienia" - przekazał. Wcześniej rosyjskie władze centralne ogłosiły tzw. reżim operacji antyterrorystycznej w obwodach kurskim, biełgorodzkim i briańskim. W związku z atakami z Ukrainy w przygranicznych obwodach Rosji wprowadzono stan wyjątkowy na szczeblu federalnym.