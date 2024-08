"To chęć pokazania resztek swoich kurczących się sił swoim panom w celu otrzymania nowej porcji pieniędzy i broni, a także próba przerzedzenia naszych formacji bojowych na głównej linii konfrontacji poprzez wyciągnięcie części naszych sił w rejon Kurska i Biełgorodu, a także tymczasowe informacyjne przekształcenie zdrady w zwycięstwo" - ocenił Miedwiediew.

Dmitrij Miedwiediew: Trzeba iść na Kijów

"Trzeba wyciągnąć poważną lekcję z tego, co się stało i wypełnić to, co szef Sztabu Generalnego Walerij Gierasimow obiecał naczelnemu wodzowi - bezlitośnie rozgromić i zniszczyć wroga" - oświadczył były prezydent Rosji. Wyraził pogląd, że wtargnięcie ukraińskich żołnierzy na teren obwodu kurskiego ma ważne polityczne i prawne konsekwencje.

"Od tego momentu specjalna operacja wojskowa (tak Kreml nazywa inwazję na Ukrainę - red.) powinna nabrać otwarcie eksterytorialnego charakteru. To już nie jest tylko operacja mająca na celu odzyskanie naszych oficjalnych terytoriów i ukaranie nazistów" - ocenił.

"Można i trzeba udać się na ziemie jeszcze istniejącej Ukrainy. Do Odessy, do Charkowa, do Dniepropetrowska (pod tą nazwą do 2016 r. występowało miasto Dniepr - red.), Mikołajewa" - przekonywał we wpisie lider Jednej Rosji.