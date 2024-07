W izraelskich mediach w poniedziałek dominowało przekonanie, że odwet będzie jednak umiarkowany, tak aby uniknąć szerokiej wojny na Bliskim Wschodzie. W grę wchodzi więc kilkudniowa operacja odwetowa z dużym udziałem lotnictwa.

– Hezbollah zapłaci, nasze działania będą mówić same za siebie – oświadczył w poniedziałek Joaw Gallant, minister obrony. Został on wraz z premierem Beniaminem Netanjahu upoważniony przez izraelski rząd do podjęcia takich działań, jakie uznają za konieczne.

Jak pisał „Jerusalem Post”, w czasie posiedzenie rządu nie dyskutowano w ogóle o możliwości inwazji lądowej na Liban. Nie dlatego, że taka opcja jest z góry wykluczona, ale z obawy, że informacje na ten temat mogłyby przedostać się do mediów.

Ameryka przeciwko dalszej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie

Jak na razie z wielu stolic płyną do Izraela wezwania o umiar w działaniach odwetowych. – Jest bardzo ważne, aby zapobiec dalszej eskalacji konfliktu i uniknąć jego rozprzestrzenienia – oświadczył Antony Blinken,