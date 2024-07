Tysiąc dolarów za kolegę, który pójdzie na wojnę. Rosjanie szukają żołnierzy

Jak informuje rosyjski opozycyjny portal Cherta duża część osób podpisuje kontrakty, aby zarobić pieniądze na spłatę długów zaciągniętych na grach hazardowych.

Według brytyjskiego wywiadu Rosjanie pracują nad systemem wymiany informacji między Ministerstwem Obrony a Federalną Służbą Bezpieczeństwa. W ten sposób państwowa administracja od razu będzie wiedziała, że potencjalny poborowy chce opuścić kraj.

Pomysł Kremla może być zapowiedzią kolejnej fali mobilizacji

Rosja przeprowadza dwie tury rekrutacji do armii w ciągu roku, co zazwyczaj pozwala zasilić ją o 250 tysięcy osób. System ma być w pełni operacyjny do jesieni tego roku. Nie jest więc wykluczone, że zamysł Kremla to zapowiedź kolejnej fali mobilizacji.

W kwietniu kontrakty o wstąpieniu do wojska podpisało ponad 100 tysięcy obywateli

Ostatnie masowe wcielanie do armii miało miejsce w kwietniu. Wówczas kontrakty o wstąpieniu do wojska podpisało wtedy ponad 100 tysięcy obywateli. Rosjanie mieli jednak dodatkową motywację. Większość z nich twierdziła, że chce pomścić ofiary ataku w sali koncertowej nieopodal Moskwy. Propaganda przekonywała obywateli, że są za niego odpowiedzialni Ukraińcy.